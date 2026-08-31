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Луна испортит главный звездопад начала осени: Ауригиды почти исчезнут с ночного неба

Луна испортит главный звездопад начала осени: Ауригиды почти исчезнут с ночного неба

В ночь на 1 сентября метеорный поток достигнет пика, но яркий свет Луны не позволит увидеть большинство «падающих звёзд» Метеорный поток Ауригиды достигнет максимума в ночь с 31 августа на 1 сентября, однако наблюдать его в этом году будет непросто.

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