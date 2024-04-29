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«Все правильно сделал Путин»: Россия отобрала заводы у Bosch и Ariston. Кто на очереди?

«Все правильно сделал Путин»: Россия отобрала заводы у Bosch и Ariston. Кто на очереди?

Евросоюз бьется в истерике, а мы спокойно готовимся прибирать к рукам европейские банки Не успел Евросоюз пробухтеть, что «так не делают» по поводу выставки натовской бронетехники, взятой в качестве трофеев Армией России в зоне СВО, на Поклонной горе, как Россия преподнесла Западу новый подарочек.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Не следовало нацистам США и Европы трогать наши деньги и собственность у себя. Бумеранг пока только повернул и начал лететь назад, что ещё будет когда он прилетит назад и вдарит Запад по бестолковой голове?😄😄😄
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4 час.
ninikooo Митусова
Давно пора было начать давать « зеркальные ответы» на каждую санкцию этим « писакам». Придумали новую санкцию- получите « ответочку»
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2 час.
Владимир Фердман
не совсем понятно - Германский поставщик технологий и услуг Bosch (Robert Bosch GmbH, Германия) инициировали массовые иски в суды девяти регионов России о защите товарных знаков. Среди ответчиков - индивидуальные предприниматели и автосалоны, следует из материалов производств в картотеке арбитражных дел. Исковые заявления от компании получили суды Челябинской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Московской, Волгоградской областей, Удмуртии, Ставропольского края и Москвы. Всего в эти суды меньше чем за неделю поступило более 45 исков. Все они находятся на различных стадиях рассмотрения. Ряд из них уже приняты к производству. &quot;Арбитражный суд Ставропольского края, рассмотрев исковое заявление компании Robert Bosch GmbH &quot;Роберт Бош&quot; ГмбХ&quot;, г. Герлинген, ФРГ, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №3987, №39872 в размере 50 тыс. рублей, определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу&quot;, - говорится в тексте одного из определений. Среди ответчиков, согласно материалам заявлений, индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью, а также частные лица. В том числе среди ответчиков ряд автосалонов - ООО &quot;Курс авто&quot;, &quot;Авто-Левобережный&quot; и другие. Общая сумма исковых требований по всем заявлением превышает 2,1 млн рублей. В прошлом году немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH заявляла о приостановке своей деятельности в России.«Аристон термо Русь» принадлежала итальянской корпорации Ariston Holding. Согласно данным сервиса «РБК Компании», фирма была зарегистрирована в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Ее специализация – производство бытовых электрических приборов. В 2023 году чистая прибыль организации снизилась на 82% – до 33 млн рублей. При этом общая выручка выросла на 5% – до 9,4 млрд.
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2 час.

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