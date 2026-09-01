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Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей

Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей

Таллин признал: украинские беспилотники снова оказались в воздушном пространстве Эстонии. Инцидент произошёл 1 сентября, о нём официально сообщил глава Минобороны страны Ханно Певкур .

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