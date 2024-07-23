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Царьград

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Как это показывать раненым бойцам: Дело Лолиты и Глюкозы продолжил комик на табуретке

Как это показывать раненым бойцам: Дело Лолиты и Глюкозы продолжил комик на табуретке

На прошлой неделе разгорелось сразу два скандала в культурной сфере страны. Певицы Лолита и Глюкоза выдали странные перформансы на сцене.

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Комментарии
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АС
Альбина Соловьева
Согласна с мнением автора полностью.
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9 час.
Дмитрий Николенко
За мат Статья 20.1 КоАП РФ есть. Зрителям всё понравилось и никто заявление написать не хочет?
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7 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Не могу понять, Глюкоза разве певица? Без голоса и таланта, тупица… А это старая шалава поплакала и ее простили, мерзость!
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6 час.

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