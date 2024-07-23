Как это показывать раненым бойцам: Дело Лолиты и Глюкозы продолжил комик на табуретке

За мат Статья 20.1 КоАП РФ есть. Зрителям всё понравилось и никто заявление написать не хочет?

РМ

Раиса Мелькумова

Не могу понять, Глюкоза разве певица? Без голоса и таланта, тупица… А это старая шалава поплакала и ее простили, мерзость!