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Говырин: необходимо закрепить в законе 49-летнее соглашение о развитии территории

Говырин: необходимо закрепить в законе 49-летнее соглашение о развитии территории

  Для реализации проектов развития территорий необходимо законодательно закрепить соглашение, которое будет заключаться по итогам разработки мастер-плана на 49 лет и определять обязательства государства и бизнеса.

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