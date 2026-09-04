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Пронедра

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Курс рубля попадет под влияние нового драйвера 7 сентября, что будет с долларом

Курс рубля попадет под влияние нового драйвера 7 сентября, что будет с долларом

Российский валютный рынок с 7 сентября войдет в неделю, способную оказаться одной из наиболее важных для рубля в начале осени.

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