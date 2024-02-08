Как Европа и Запад толкают Украину на удары по регионам России Ольга ВайленкоСтраны Запада, обещающие передавать Киеву лишь оборонительное вооружение, фактически начали увеличивать поставки дальнобойных боеприпасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВСУ оставили опорник «авдеевские дачи», «Аид» заговорил на украинском, а российский танк закопал и заровнял «немцев» одним выстрелом: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 7 февраля 2024 года
- Наплевали на приказы Киева: полицейский спецназ выступил против властей
- Ракета поразила скандинавских наемников в Харькове
Свежие комментарии