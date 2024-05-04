Илюхина: «Зенит» не ведет переговоров по Неймару

В петербургском клубе прокомментировали слух о переезде бразильского футболиста Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила «Матч ТВ», что переговоров по переходу в петербургский футбольный клуб бразильца и форварда саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймара не ведется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии