Путин наградил Виктора Гусева орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил спортивного комментатора Виктора Гусева орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов, сообщают «РИА Новости».
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