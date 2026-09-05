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Путин наградил Виктора Гусева орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил спортивного комментатора Виктора Гусева орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов, сообщают «РИА Новости».

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