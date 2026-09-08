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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Металлурга» о возможном возвращении Гребенкина: «Никита хочет пробиваться в НХЛ, это его право. Говорю ребятам: если поехали, надо использовать шанс по максимуму. Наши двери всегда открыты»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью Спортсу’’ высказался касательно возможного возвращения игроков из НХЛ.

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