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Польский евродепутат разбил монумент УПА недалеко от границы с Украиной

Польский евродепутат разбил монумент УПА недалеко от границы с Украиной

Польский евродепутат Гжегож Браун разбил монумент пособникам УПА* на границе с Украиной. На видео, опубликованном на странице политика в Facebook**, он вместе со сторонником уничтожает надписи на обелиске с помощью топоров-кувалд.

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