Севастополь подвергся атаке со стороны Украины американскими кассетными ракетами ATACMS

В ночь на 2 августа российский Севастополь был вновь атакован украинскими нацистами. Губернатор города федерального значения Михаил Развожаев сообщил у себя в Telegram-канале, что средствами ПВО было сбито не менее 4-х ракет ATACMS американского производства, запущенных со стороны Украины и оснащенных в том числе кассетными БЧ.