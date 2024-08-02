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Севастополь подвергся атаке со стороны Украины американскими кассетными ракетами ATACMS

Севастополь подвергся атаке со стороны Украины американскими кассетными ракетами ATACMS

В ночь на 2 августа российский Севастополь был вновь атакован украинскими нацистами. Губернатор города федерального значения Михаил Развожаев сообщил у себя в Telegram-канале, что средствами ПВО было сбито не менее 4-х ракет ATACMS американского производства, запущенных со стороны Украины и оснащенных в том числе кассетными БЧ.

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