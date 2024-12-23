«Это мы еще посмотрим»: Трамп намекнул, что поборется за Панамский канал

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от Панамы снизить пошлины на Панамский канал или вернуть его под контроль США, обвинив центральноамериканскую страну в «непомерных» пошлинах для американских судов.
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