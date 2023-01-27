Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Циципас – самый молодой финалист Australian Open с 2011-го

Стефанос Циципас вышел в финал Australian Open, обыграв Карена Хачанова – 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3. 24-летний грек стал самым молодым финалистом мужского Australian Open с 2011 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх