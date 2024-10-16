Андрей Рыженков: «Избыточный парк на сети создаёт сама система планирования грузоперевозок!»

Директор по логистике и тарифному регулированию «Национальной транспортной компании» рассказал Vgudok о недавней инициативе РЖД по отмене соглашений на вывоз угля и проблемах с избытком парка подвижного состава.
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