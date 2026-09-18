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ИА Регнум

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Пять машин столкнулись на Каширском шоссе в Подмосковье, есть пострадавший

Пять машин столкнулись на Каширском шоссе в Подмосковье, есть пострадавший

Пять машин столкнулись на Каширском шоссе в Московской области, один человек пострадал. Об этом 18 сентября сообщила региональная полиция.

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