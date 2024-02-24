Хуситы потопили британское судно Rubymar в Аденском заливе: Фото

Успешное нападение йеменских хуситов на британское грузовое судно Rubymar 18 февраля нанесло значительный ущерб кораблю и привело к образованию нефтяного пятна длиной 29 км, сообщило 23 февраля Центральное командование вооружённых сил США.
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