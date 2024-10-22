В Казани построят кольцевую электричку

В Казани стартовало проектирование первого этапа городской кольцевой железной дороги. Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил РБК Татарстан, что проект может получить финансирование из национальных программ.
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