С травмами, гематомами и ожогами доставлен в больницу бобруйчанин - пострадал от использования пиротехники.

В новогоднюю ночь пострадал от использования пиротехники 53-летний житель Бобруйска.По информации МЧС, в два часа ночи по улице Гагарина при взрыве салюта мужчине в глаз, предположительно, попало взрывное вещество.
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