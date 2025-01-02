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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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С травмами, гематомами и ожогами доставлен в больницу бобруйчанин - пострадал от использования пиротехники.

С травмами, гематомами и ожогами доставлен в больницу бобруйчанин - пострадал от использования пиротехники.

В новогоднюю ночь пострадал от использования пиротехники 53-летний житель Бобруйска.По информации МЧС, в два часа ночи по улице Гагарина при взрыве салюта мужчине в глаз, предположительно, попало взрывное вещество.

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