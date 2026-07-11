ВСУ подтвердили розыск командира 155-й отдельной мехбригады за СОЧ Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов.
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ВСУ подтвердили розыск командира 155-й отдельной мехбригады за СОЧ Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов.
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