Певица Полина Гагарина улетела из России

Певица Полина Гагарина покинула Россию. Об этом она сообщила в своём Instagram*.Гагарина разместила фото, предположительно сделанное на Мальдивах, на котором изображены пальмы, белоснежный песок, виллы и Индийский океан.
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