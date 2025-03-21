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Военно-политическое обозрение

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Это забытое политиками слово «компромисс»

Это забытое политиками слово «компромисс»

Пока президенты России и Соединенных Штатов ведут поиск точек соприкосновения для решения вопросов по урегулированию конфликта на Украине, политические элиты Европы нагнетают милитаристскую истерию и готовятся к войне.

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