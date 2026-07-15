МИД РФ: Франция не готова к переговорам по Украине

Мария Захарова на брифинге заявила, что Франция не демонстрирует готовности к мирным переговорам по украинскому урегулированию, что воспринимается России как желание навязать ультимативные требования и дать ВСУ взять паузу для восстановления.
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