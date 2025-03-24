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Царьград

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"Тайна беззакония уже в действии". Депутаты Израиля открыли антихристианское "окно Овертона"

"Тайна беззакония уже в действии". Депутаты Израиля открыли антихристианское "окно Овертона"

Депутаты Кнессета Израиля внесли провокационный законопроект о запрете проповеди христианства, тем самым открыв антихристианское "окно Овертона".

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