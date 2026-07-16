Холокост является одной из величайших трагедий в истории человечества. На протяжении 12 лет нацисты Германии при помощи сотрудничавших с ними коллаборационистов из разных стран предпринимали попытки полностью истребить целую нацию – евреев.
50 фактов о Холокосте от которых волосы встают дыбом
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Вот именно то, что о Холокосте говоря в основном в связи с евреями, и позволяет нечестивым на руку и язык среди их политиков и чиновников спекулировать и давить на жалость, перекрывая нечестивые делишки этой нации по всему миру. Заставляет мир извинять лишь перед евреями, забывая о страданиях людей других наций. Я не говорю, что надо забыть произошедшее совсем, но пора перестать сажать евреев на шею всему миру. Это и так привело ко вседозволенности с их стороны и по сути стало причиной геноцида в секторе Газы и к захватнической позиции евреев на Ближнем Востоке...
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1 м.
Светлана Шушпанникова
браво Ксюша,браво!!!! все так думают,но бояться сказать .евреи считают себя избранным народом,они в принципе и захватили власть в мире и поэтому ведут себя так нагло и цинично,восхищаюсь вами и желаю вам всего хорошего от души
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1 м.
Светлана Шушпанникова
а нашиз23 млн.человек,советских людей это для них не так больно и не приемлемо в их сознании.а вот "избранных " им очень жалко
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1 м.
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