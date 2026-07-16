50 фактов о Холокосте от которых волосы встают дыбом

Ксюша Кирьязис

Вот именно то, что о Холокосте говоря в основном в связи с евреями, и позволяет нечестивым на руку и язык среди их политиков и чиновников спекулировать и давить на жалость, перекрывая нечестивые делишки этой нации по всему миру. Заставляет мир извинять лишь перед евреями, забывая о страданиях людей других наций. Я не говорю, что надо забыть произошедшее совсем, но пора перестать сажать евреев на шею всему миру. Это и так привело ко вседозволенности с их стороны и по сути стало причиной геноцида в секторе Газы и к захватнической позиции евреев на Ближнем Востоке...