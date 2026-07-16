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Фото-Мир и обо всем...

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50 фактов о Холокосте от которых волосы встают дыбом

50 фактов о Холокосте от которых волосы встают дыбом

Холокост является одной из величайших трагедий в истории человечества. На протяжении 12 лет нацисты Германии при помощи сотрудничавших с ними коллаборационистов из разных стран предпринимали попытки полностью истребить целую нацию – евреев.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Вот именно то, что о Холокосте говоря в основном в связи с евреями, и позволяет нечестивым на руку и язык среди их политиков и чиновников спекулировать и давить на жалость, перекрывая нечестивые делишки этой нации по всему миру. Заставляет мир извинять лишь перед евреями, забывая о страданиях людей других наций. Я не говорю, что надо забыть произошедшее совсем, но пора перестать сажать евреев на шею всему миру. Это и так привело ко вседозволенности с их стороны и по сути стало причиной геноцида в секторе Газы и к захватнической позиции евреев на Ближнем Востоке...
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1 м.
Светлана Шушпанникова
браво  Ксюша,браво!!!!   все так думают,но  бояться  сказать .евреи  считают  себя  избранным  народом,они  в  принципе  и  захватили  власть   в  мире  и поэтому ведут себя  так  нагло  и  цинично,восхищаюсь  вами  и  желаю  вам  всего  хорошего  от души
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1 м.
Светлана Шушпанникова
а  нашиз23  млн.человек,советских  людей  это  для  них  не  так  больно  и не приемлемо  в  их сознании.а  вот  &quot;избранных &quot; им  очень  жалко
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1 м.