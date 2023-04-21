У «Тампы» 49 минут штрафа во 2-м матче серии против 23 у «Торонто». Было 3 драки, Марун и Сергачев получили дисциплинарки

«Мэйпл Лифс» разгромили «Лайтнинг» (7:2) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1). Игроки «Тампы» в общей сложности набрали 49 минут штрафа, игроки канадского клуба – 23.
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