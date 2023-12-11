Подразделения Ивановского соединения ВДВ штурмом овладели позициями ВСУ под Артемовском

Вбив "клин" в их оборонительные позиции, штурмовые группы ВДВ плотным огнём из стрелкового оружия подавили сопротивление противника и, в последствии уничтожив его, расширили участок зачищенный от националистов.
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