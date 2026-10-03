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Белить потолок в ванной уже давно нет смысла: покрытия, которые отлично переносят сырость

Белить потолок в ванной уже давно нет смысла: покрытия, которые отлично переносят сырость

В ванной комнате побелка и даже краска теряют привлекательность из-за появления влажных пятен и разводов.

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