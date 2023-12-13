Klarna и CarTrawler заявили о своём партнёрстве

Финтех по рассрочке BNPL-платежей Klarna (Швеция) подписал договор с сервисом по прокату автомобилей CarTrawler (Ирландия), чтобы позволить туристам оплачивать аренду автомобилей с помощью нескольких вариантов оплаты.
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