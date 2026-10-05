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В «Царицыно» ждёт увлекательное путешествие в эпоху Просвещения: выставка, которая заставит сердце биться чаще!

Представьте себе: вы стоите перед телескопом, который использовали для наблюдения за звёздами ещё в XVIII веке, или трогаете руками малахит, который блестит так же ярко, как и сто лет назад.

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