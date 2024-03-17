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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хавбек «Ордабасы» Шершнев перешел в ФК «10» Мусагалиева. Игрок входит в топ-5 самых дорогих российских футболистов без клуба

Воспитанник «Краснодара» Никита Шершнев ранее выступал за казахстанский «Ордабасы», вместе с которым стал обладателем Кубка Казахстана в 2022 году.

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