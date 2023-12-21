Ларионов о победе над «Северсталью»: «Было важно не подарить подарки, как мы любим делать. «Торпедо» ставит высокие стандарты и не может опускаться ниже»

«Торпедо» выиграло со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Сопернику спасибо за хорошую игру. Ребята пытались вытащить матч, но отдадим должное нашей команде, нашим ребятам, которые проделали хорошую работу и довели матч до победы.
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