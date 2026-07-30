Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с заявлением, в котором указал на необходимость смены действующего киевского режима на Украине как обязательного условия для прекращения конфликта, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии