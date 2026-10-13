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Владимирские новости

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Комиссия «Почты России» за доставку пенсий вырастет до 1,5% в 2027 году

Комиссия «Почты России» за доставку пенсий вырастет до 1,5% в 2027 году

Сейчас комиссия составляет 1,17%, но в 2027 году она увеличится до 1,5%. Повышение комиссии — часть мер по поддержке «Почты России».

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