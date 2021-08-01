Программа КПРФ и обеспечение достойной жизни пенсионерам

Любопытно, однакоПолитикаПрограмма КПРФ и обеспечение достойной жизни пенсионерам Мысли и по волне моей памяти Голосуя за партию, любу, мы голосуем не за лидера, а за программу партии.Вернуться к статье12419НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийЧто мешало КПРФ и сейчас противостоять принятию непопулярный законов, даже теми методами, как они собираются защищать снятых с выборов кандидатов? Одни слова, хотя в Думе уже 30 лет. Не тот у них лидер.Владимир СергеевВы наивный или глупый??? Какая Власть такие и Законы ... ибо эти Законы она сама себе и пишет ... Чё уж свистеть то ??? Коммунистов в Думе всего 43 человека а ЕР - 345... Все Законы они же и принимают .. У коммунистов ни один Закон не пропустили ..Закон о пенсии голосовали ПРОТИВ .. организовали митинги ...но народ НЕ пошел на эти митинги надеясь отсидеться .. а сейчас виноваты коммунисты ... А поддержать протесты коммунистов слабо??? Только свистеть с диванов ... Каждый народ ДОСТОИН своей Власти ибо он ее выбирает .. выбрали прошлый созыв Едротов ..- получите по соплям.. в виде Пенсионной реформы и других антинародных Законов.. Сейчас кого выберете , то и получите .. Думать надоЕБЕлена Бресловаон тупой напрочь, вместе со своими 3 высшимиАлександр ЛисовскийА что Вам мешало не пускать негодяев к власти ? Зайдите на сайт КПРФ , там множество законодательных актов о помощи народу России , которые думское ОПГ даже не брало к рассмотрению . Всё решает большинство и только совсем глупые люди этого не понимают . В России сейчас нет ни одной партии кроме КПРФ способной бороться с бандой засевшей в Думе.Александр ЛисовскийОн не тупой - он враг.ЕБЕлена БресловаЗначит тупой враг, т.к. его комменты не вызывают ничего кроме отвращенияВладимир EвтушенкоКаким образом 30-40 депутатов от КПРФ могут противостоять 300 от ЕР?Владимир EвтушенкоКаким образом 30-40 депутатов от КПРФ могут противостоять 300 от ЕР?Владимир EвтушенкоИменно враг он. Просто купленный буржуями дебил.ВВВалентин ВоробьевА вороватого Пашку Грудинина за собой потащили зачем? Ворон же ворону глаз не выклюет - мошенничать бы было легче.Владимир СергеевСейчас бригада Юристов от КПРФ вылетела в БЕЛИЗ ... чтобы на месте разобраться Насколько достоверна информация о Грудинине ..Давайте подождем .. а потом уж будем свистеть . Вопрос ближайшей недели..Борис ВиленскийСъесть-то он съест, дык кто ж ему дасть. Власть не расстанется добровольно со своей кормушкой.МИР ИЛЛЮЗИЙОДНА БОЛТОВНЯ И ЛАПША НА УШИ ИЗБИРАТЕЛЯМ ...Владимир EвтушенкоЭто вы про ЕР? Тут всё в точкуМИР ИЛЛЮЗИЙНЕУЖЕЛИ ИМ ЕЩЕ КТО-ТО ВЕРИТ?Ринат БесфамильныйПесня стара, пустые обещание и все пенсионерам, а в Думе ни один вопрос не смогли продвинутьЕБЕлена Бресловаоткуда Вы такие непонимающие беретесь? вопросы продвигают те, у кого большинство.Владимир EвтушенкоТы идиот? Каск 30-40 депутатов против 300 от ЕР могут что-то продвинуть? Ты дурак или прикинуцлся им?Серж Прологовстандартная отмазка недоумков. Мне приходилось сталкиваться с фактами когда ОДИН человек менял мнение полусотни ориентированых в противоположном мнении.Серж ПрологовБу-га-га! "Смеяться полсле слова "жопа"!" У ЗЮГАНДОНА НЕТ КАДРОВ, которые были бы способны реализовать его "Программы...". Да и самой "Программы..." - НЕТ! Есть набор слов состряпанный в расчете на то что лох ушастый поведется.МИР ИЛЛЮЗИЙкПРФ-НА МЫЛО!!Серж ПрологовНИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЮГАНДОНОВЩИНЕ!Леонид Попивняк...не совсем понятно на кого рассчитан постоянный вброс этих агиток в инете????.....электорат кпрф - 65+..... их молодому лидеру 77 лет.....очередные 10.8%....))))Серж ПрологовНа 50-55+. Люди уже начинают задумываться о пенсиях, а тут типо такие "обещания". Но есть еще один вариант: ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ. Понимаешь тут уже НЕОДНОКРАТНО писалось, что по приказу из-Москвы зюгандосрани приписываются голоса. А КАК ОПРАВДАТЬ тот факт, что кодло численностью в статистическую погрешность, потерявшее всё уважение в обществе, ВДРУГ выходит на второе место по количеству набраных голосов? А после таких вбросов появляется возможность "недоумённо пожимать плечами": "Ну надо же! Им, типо, поверили..."Леонид Попивнякне соглашусь.....60-65+....это стандартный электорат кпрф как и прошлые годы....как прогноз 10.8%......Серж ПрологовНУ электорат-то нужно расширять! Да и "база" нуждается в поддержке и "подпитке" (моральных!).Ночной кошмарВторое место от первого отстало буквально на почти 300 мест в Думе. Это не места. Это ошмётки. Впрочем, как и занимающие третье и четвёртое место.Владимир EвтушенкоПидоров типа тебя на мыло!Владимир Eвтушенко- - - - - - ьСерж ПрологовзаЧСовскому черепу на рентгене: = Согласен, но это не мешает зюгандоновщине надувать щечки: "мы самые-самые... А "Я" еще самее...".ММосквичОбратите внимание, как тут изгаляются "патриоты", одна ругань и и злость, но никаких аргументов против Программы коммунистов.Леонид Попивняк....Уважаемый! "Программа" подразумевает под собой определённый план действий с выкладками каким образом....в какие сроки и из каких средств всё это будет сделано.....то что опубликовали "коммунисты" - просто набор лозунгов.....их электорат 65+ конечно проголосует "за".....очередные 10.8%....Серж ПрологовНе будет никаких 10,8%, если не будет очередных вбросов. А сейчас ситуация не простая: в Орле ВПЕРВЫЕ В РОССИИ идет судебный процесс по привлечению к УГОЛОВНОЙ ответственности главы ИзбирКома пойманого на фальсификации результатов голосования. И поймало его "гражданское общество". Ну и кто, из ДЛ ИзбирКомов, скажи мне захочет после прецедента рисковать? Так что сиськин набрал 5% (приписали 7%), последние двое выборных дней, зюгандосрочь получала по три мандата на всю страну ("приписки не проканали"). Сомневаюсь что 10,8% состоятся (БЕЗ фальсификаций)Леонид ПопивнякСерж! давайте оставим эмоции и будем рассуждать логически......всякий мусор вроде зелёных....родины...яблока....партии пенсионеров отметаем.....им 5% не светит......реально остаётся.....ЛДПР со своими верными адептами....5,7-5.9%....СР даже с Прилепиным...6.2-6.5%....(вот честно...сам служил в СА....но Миронов в форме полковника ВДВ что то там мямлющий тихим голосом -это нонсенс)......кпрф....даже с учётом грудинкина и платошкина....при учёте заигрывания с навальнятами.....10.8%.....если будет меньше - буду рад....)))))))Ночной кошмарЗлости я не нашёл, а вот смех здесь сплошь и рядом...Владимир Eвтушенко+++++++++++++++++++++++++++Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++ аж на говно говно исходитСерж ПрологовВ принципе я согласен, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ цифры. Боюсь что в реале зюгандосрани 5% не набрать. А ЛДПР... Мы, просто, не знаем реального потенциала этой партии. И у нее есть один несомненный "плюс": она, пока что не зарекомендовала себя как реальная решающая сила. А вот мне приходилось сталкиваться с поселками в которых главой избирались ЛДПРовцы и, представь себе (только не смейся), ЛЮДИ ХВАЛИЛИ. А Миронов - да. Он как брякнул это свое: "Вы мне поможете!" сразу ясно стало: "Бвонапартег доморощенный".Серж Прологовда, но зато "это" (хрень именуемая "Программа...") дает возможность многозначительно, как Киса Воробьянинов, надувать щечки: " Праграма кепезю... Читайте...".ММосквичВот именно. Вместо аргументов, только очередная вонь и хамство.Серж ПрологовДа что ты, сдрочь совковая? Ну какая у вас "Программа"? Тем более что ПОЦриотами себя называете ВЫ!VVVan Van"избавим граждан от агрессивной и назойливой рекламы" - текст из программы, ага так сразу и наступит достойная жизнь пенсионеров!Виктор Василенкокремле ботов то налетело !Юрий DedДа при чём тут кремлеблоты ? Зюганов с компанией не разу не смогли аргументировано объяснить как и на какие шиши они собираются внедрять в жизнь свои идеи .Да и какие с них коммунисты радетели о народе если там одни миллионеры .Ночной кошмарИ кто будет внедрять их идеи тоже не озвучивают.Александр ЛисовскийОни отсюда и не уходят . Это все ярые антисоветчики . Но эта шушера только на "миртесен" . Зайдите на другие сайты и порталы и их там единицы . Самое интересное и обнадёживающее , что там больше молодёжи , которая просто ненавидит эту власть .Владимир Eвтушенко+++++++++++++++++++++++++++Владимир EвтушенкоСлушай, лжец. ЕР одни бедняки что ли, лицемер?Владимир EвтушенкоПричём, модераторы МТ никогда не преследуют всю эту сволочь, даже если она открыто матерится, типа прокладкина и полосова.КОТА может дать КПРФ один (!) шанс? ЕР 21(!) год у власти. И что? Народ стал лучше жить? Олигархи и чиновник не в счёт.ТТатьянаА сколько лет у власти были коммунисты? Те, ранние , хотя бы что-то делали, а сейчас не коммунисты, а ряженные приспособленцы под красным флагом.Если они так за народ болеют, то почему не откажутся от многотысячных зарплати всех льгот в Думе в пользу бедных? Почему не отказываются от финансирования партии из бюджета? Почему, имея в своих рядах больше всех миллионеров, не отдать миллионы народу? Пусть покажут пример!!!!КОТВо-первых-почему они должны отказываться от зарплат, которые получает ВСЯ Дума? Во-вторых-что, ЕР отказалась от зарплат? В третьих-не нужен социализм, как был. И не будет. Почему не смотрите на КП Китая? Экономика взлетела. За взятки и наркотики-СМЕРТНАЯ КАЗНЬ. И заметьте, полезных ископаемых у них нет. В четвёртых- больше всего миллионеров в ЕР.Серж ПрологовКакое отношение зюгандосрань имеет к "КП КИТАЯ"? Второе. ДЕНЬГИ В ГД приличествуют ТЕМ, кто находится ВО ВЛАСТИ, кто РАБОТАЕТ во власти, кто выполняет обязанности определенные для власти. А зюгандосдрочь, насколько мы помним: НЕ "во власти". Значь и властных денег ей не положено. Ну и последнее: КАКОЕ ТВОЕ, дерьма совкового, дело до ЕР? За себя, сука поганая отвечай и нехуй на других кивать!TtestorrЕсть такая работа - Родину РАСХИЩАТЬ - такая работа у думцев (всех)Ночной кошмарКоммунистам уже давали шанс. И не раз. Но не смогли. И сколько можно ещё? Управлять страной, это не курятник строить. Эксперименты тут чреваты.Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++Владимир EвтушенкоКак же вы мерзки, лицемеры и лакеи ЕР.Владимир Eвтушенко+++++++++++++++++++++++++++Серж ПрологовПидор мокрожопый.Aleksandr Lavrovвначале уберите все говно , что прилипили к себе , потом посмотрим . Все равно те бывшие , до 90 и вы - две противоположности , вы и либерасты -это схожости .TtestorrКак же они Зю уберут???? Он и есть главное говно)))Владимир EвтушенкоГовно это такие, как ты, лакеи, шавки, холопы буржуевИгорь КузнецовПросто ОБАЛЕТЬ ".. все ресурсы (нефть, газ, цветмет, лес, рыба и др.), средства производства (заводы, фабрики, технологии и др.) принадлежат не народу, а классу капиталистов". И они платят налоги в казну государства. А раньше "народ" (в СССР) как мог "тырил" что мог.Николай ЗайчиковИгорь , про то , что тырил как мог и что мог наверное по себя судишь ?Игорь КузнецовЯ служил в ГСВГ (77-79) и был в отпуске 2 раза. Так я привёз для своего "Газика" набор гаечных ключей за свой счёт. Просто до меня всё растащили и растеряли. Видел я как заключали договора с немцами - солдат на работу (лесопилка, автозавод), нам немцы в казарме переделали рукомойники (копейки). А потом, я уже уволился, "Паша-Мерседес" столько добра продал, когда выводили СА "в поле", даже непонятно куда ушли выделенные немцами деньги... Много ещё прмимеров, начиная с "хлопкового дела", потом, при Андропове, сколько было посадок?Николай ЗайчиковТак Паша Мерседес стал министром не в СССР и ни при коммунистах , а уже при Иуде ельцине и это уже был не СССР , а новая воровская власть которая длится уже 30 лет . Ну а при СССР правильно говорите было хлопковое дело но там реально боролись с ворьем и ставили их к стенке . Так что сознавайтесь , что вы крали и не наговаривайте зря на СССРИгорь КузнецовКогда мы в 1986 году создали кооператив (в СССР), то там были такие налоги, что надо было бы ещё доплачивать чтобы их заплатить. Поэтому использовали разные "схемы", где-то бартер, где-то заключение договоров на подрядные работы с фирмами-однодневками. Но всё-равно в казну платили разумную долю от заработка. Относительно "Паши-Мерседеса" - да, 18 мая 1992 года он назначен на пост министра обороны. До 1993 года, заметьте. Большинство высших чинов в министерстве Грачев раздал своим сослуживцам по Афганистану. При этом осенью 1991 года Грачёва назначают Первым заместителем министра обороны СССР.Николай ЗайчиковТак 1986 год уже тоже не СССР и не коммунисты , а время предателей горбачева и К . Ну а про Пашу Мерседеса не надо мне рассказывать мы с ним с одного города и я про эту шалаву могу даже вам многое рассказатьИгорь КузнецовФормально до ГКЧП были коммунисты - члены КПСС. Вопрос - и эта "армия" не встала на защиту социализма в СССР ? И кто выращивал карьеристов-партфункционеров? Как они голосовали на партсобраниях? Может быть стоит поискать со Сталина? Его не стало и партократы взяли власть в свои руки. "Чистки" не стали делать, редко бывало - "билет на стол". Ну и 1989 году отменили 6 Статью Конституции. Это уже развал страны. Союз как-то держался именно на идеологических догмах. Китайцы это учли и строят капитализм под руководством КПК.Николай ЗайчиковВот именно , что формально , а фактически предатели начиная от парторга партячейки в Дрездене кончая генералами Генштаба и кремлевская номенклатура .АСАлександр Сергеев"Мелкий пакостник" Грудинин вновь пытается ОБМАНУТЬ граждан». ГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? ВООБЩЕ, что происходит в России!? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ", выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА. ЗАПРЕТИТЬ КПРФ в России, а ЗЮГАНОВА, КАШИНА, РАШКИНА, БОНДАРЕНКО, ГРУДИНИНА, ПЛАТОШКИНА и других ПРЕДУПРЕДИТЬ о не ЗАКОННОСТИ АКЦИЙ, ИНАЧЕ, просто, ПОСАДИТЬ за нарушение ЗАКОНА РФ. В США, УКРАИНЕ, других государчтвах КОММ. Партия запрещена, как истремисткая. А в России КПСС дважды ПРЕДАВАЛА СССР, Россию, тем более должна быть ЗАКРЫТА.Людмила Аксенова (Жерздева)Путин В.В. В 1970—1975 годах учился на международном отделении юридического факультета ЛГУ, где вступил в КПСС. В университете Д. А. Медведев вступил в партию, оставался членом КПСС до августа 1991 года. Вы бы полегче про КПСС то...АСАлександр СергеевКПРФ это ЭКСТРЕМИСТСКАЯ организация, которая развалила СССР и своего бредшествника КПСС. О какой достойной жизни пенсионерам !!!???Владимир EвтушенкоДебил проплаченный. КПРФ образована в 1993 году, когда такие сволочи, как ты, убили СССР.Владимир СергеевСвистишь одну и ту же песню как всегда .ЛЖЕЦ ты батенька ..Еще раз повторю ЛЖЕЦ , ибо прекрасно понимаешь что те коммунисты которые разваливали страну _ ИУДЫ все сидят в Единой России. .. Хотя тебе обьяснять как об стенку горохом.. Лживый ты наш ..Людмила Аксенова (Жерздева)Сначала признали антиконституционной, а потом забрали все имущество. И кто же развалил??? Из постановлений Конституционного суда...Рассматривая в ходе судоговорения сопутствующий вопрос, Конституционный Суд проверил, отвечает ли КПСС признакам общесоюзного общественного объединения, предусмотренным, в частности, Законом СССР "Об общественных объединениях". В связи с событиями 19-21 августа 1991 года генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев 25 августа 1991 года призвал ЦК КПСС "принять трудное, но честное решение о самороспуске" и заявил: "Судьбу республиканских компартий и местных партийных организаций определяют они сами ... Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций Генерального секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия". Это стало началом распада КПСС как общесоюзной политической организации. Антиконституционность деятельности руководящих структур КПСС и КП РСФСР, существовавших на момент издания Указа Президента Российской Федерации от 6 ноября 1991 года "О деятельности КПСС и КП РСФСР", исключает возможность их восстановления в прежнем виде. Члены КП Российской Федерации вправе создавать лишь новые руководящие структуры в полном соответствии с требованиями действующей Конституции и законов Российской Федерации и на равных условиях с другими партиями.Владимир СергеевХороший ответ АНТИСОВЕТЧИКАМ.. Респект Вам.Ночной кошмарЧтобы наши богатейшие ресурсы принадлежали народу, надо сначала народу вложиться в их разработку. Ибо без разработки ресурсов не будет с них никакого дохода. А коммунистам хочется, не вкладывая ни копейки в разработку наших ресурсов, получать с них дивиденды. А народ как был в СССР бесправным, якобы владельцем ресурсов, так бесправным и останется. Зато Зюганов с его любимчиком Грудининым себя не обидят. Как раньше не обижало себя ЦК и Политбюро КПСС. Плавали, знаем...)))Степан РотарьА скажите пожалуйства за счёт чего содержатся:армия,полиция,госаппарат,медицина,образование,по-собия детям,социальная сфера и еще много разных расходов?За счёт тех же природных ресурсов.Сказки о том,что всё разворовыают Сечин,Миллер и прочие,это выдумки либерастов и забугорных "доброжелателей" России,которые при ЕБН были единоличными владетелями всего этого.А когда Путин отобрал у них всё это,то Россия сразу стала плохой и агрессивной,а Путина вообще превратили в исчадие ада.Ночной кошмарА я с вами полностью согласен. И не понимаю, почему вы на меня так агрессивно наехали. Вы, вероятно, не всегда адекватно понимаете прочитанное. Больше ничем вашу агрессию я объяснить не могу. Мой вам совет - не торопитесь с выводами, а то всех союзников растеряете....)))Степан РотарьЕсли я Вас чем-то обидел,то прошу прощения.Просто в Вашем комментарии мне почудился некий сарказм.Ещё раз извините.Ночной кошмарЯ не обиделся. Просто удивился. Потому что писал без всякого сарказма.Людмила Аксенова (Жерздева)А что Путин у них отобрал не подскажите???Людмила Аксенова (Жерздева)ВЫДУМКИ говорите??? Это Вам про то, как Путин у них все отобрал, прямо от 1-го лица... https://www.youtube.com/watch?v=AAx5VLnvShEСтепан РотарьВерить коммунистам значит себя не уважать.Если советские коммунисты-не все,а верхушка-выросшие на идейных началах,предали свою Родину-Великий Советский Союз,то нынешние,взращенные на бандитских началах 90-х,продадут Россию с потрохами.Судьбы людей их абсолютно не интересуют,им главное попасть во власть.К тому же,их программа совсем не предусматривает строительство и развитие страны.Им главное всё развалить.Владимир EвтушенкоВерить такой сволочи, как ты, это аморальноВладимир EвтушенкоШлюха буцржуйская, неужто твою ЕР волнует судьба людей?Владимир Сергеев**К тому же их программа не предусматривает строительство и развитие Страны*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Хе Хе надо же ... Вы хоть просматривали , Я уж не говорю изучали программу КПРФ .. Судя только поэтому комментарию видно , что НЕ ЧИТАЛИ .. а значит вы просто БОТ , заточенный именно на ЛОЖЬ против КПРФ .. Будьте Здоровы.. СтепаЛюдмила Аксенова (Жерздева)А Вы читали программу ЕР? А их Устав? Ну и как Вам на соответствие законодательства???Православный Коммунист Православный Коммунистпрограмма одна ! просрали великий СССР просрём и Россию !!! иуды мля !Владимир СергеевПравославный Коммунист Православный Коммунистhttps://ok.ru/vkpb.ussr/topic/153133010550910Православный Коммунист Православный Коммуниствсе иуды и плюнь не промахнёшься ...Виктор Козодоевголосуем за кпрф, за новый социализм, назло окупантамVBvladimir bedarevВ программе одни лозунги. Нет ни одного дельного предложения. Нет ничего про устранение узурпации Власти Народа.Владимир EвтушенкоПрокладкин, крысёныш-геббельсёныш, поклонник Гитлера, Да что ты, сдрочь геббьельсовская? Ну какая у вас "Программа"? Тем более что ПОЦриотами себя называете ВЫ!Сергей ПетровНадо то, надо сё...это и без визгов КПРФ все знают! Эта партия что, только сейчас появилась? Её мордатые депутаты не сидели и не сидят во власти? Почему до сих пор этого не сделано? Эти вопросы касаются всех партий, которые просиживают штаны в различных ветвях власти. Их всех надо гнать поганой метлой!Владимир СергеевНу визжит то Едрисня в виде БОТов тут распоясавшихся .. Хоть бы поинтересовался прежде чем вякнуть что сделали КПРФ и едрисня,,, и что могли КПРФ 43 чел против 345-и .. которых кстати выбирали такие как Вы ... а сейчас визжите .. мол коммуняки виноваты ... Виноваты ВЫ дятлы выбравшие в 16-м году Едрисню .. а сейчас вините КПРФ .. Дятлы.ВВасилийПовизжал, побрызгал слюнями - и что? Что могла сделать КПРФ против ЕР, если у той подавляющее большинство + гарант.Сергей ПетровЕсли ничего не можешь сделать - зачем обещать? Зачем программы?Комментировать
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