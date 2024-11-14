CNN: Кандидат в постпреды США при ООН поддерживает политику Трампа по Украине

Номинированная на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник - американский политик, член Палаты представителей США от округа Нью-Йорка, полностью поддерживает политику Трампа по Украине.
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