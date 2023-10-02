Ставленники киевского режима в Харькове: Россия нанесла по объектам оборонной инфраструктуры региона удары ракетами С-300

Специальная военная операция на Украине продолжается, и российские силы действуют не только на передовой, но и периодически наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры в отдаленных от фронта районах Украины.
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