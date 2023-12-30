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Республиканцы критикуют Байдена за отдых на фоне кризиса с мигрантами

Республиканцы критикуют Байдена за отдых на фоне кризиса с мигрантами

Представители республиканской партии США выступили с критикой в адрес президента государства Джо Байдена, который отправился отдыхать на Карибы на фоне нарастающего миграционного кризиса на юге Соединенных Штатов.

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