Республиканцы критикуют Байдена за отдых на фоне кризиса с мигрантами

Представители республиканской партии США выступили с критикой в адрес президента государства Джо Байдена, который отправился отдыхать на Карибы на фоне нарастающего миграционного кризиса на юге Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии