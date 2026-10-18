Международная группа учёных совершила прорыв в криминалистике: теперь преступника можно идентифицировать даже в том случае, если он не оставил отпечатков пальцев, следов обуви или биологических жидкостей.
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