Гематомы на теле? Вскрылись подробности о смерти внука Хрущева

Стали известны новые подробности о смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. По предварительной информации, Алексей Аджубей умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, о чем эксклюзивно 5-tv.
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