Несколько лет назад исследователи из МГУ опросили 9 тысяч жителей разных регионов России. Выяснилось, что больше всего индивидуалистов живёт в Москве, а меньше всего — в Бурятии и Северной Осетии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Предложение буде...
- Роджерс опять всё...
- Роджерс опять всё...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым