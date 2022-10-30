Винтовка конструкции Сэмюэля МакКлина по патенту 1903 года. Фото forgottenweapons.com Но уже теперь здесь есть люди, которые желают странного.
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