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22-й тур РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта. Его переносили из-за стыков сборной России

Матчи 22-го тура РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта. Тур был перенесен на май в связи с подготовкой сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022, которые должны были состояться 24 и 29 марта.

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