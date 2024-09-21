Дом кино
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Дом кино

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ТЕСТ: Насколько хорошо вы помните творчество Ольги Остроумовой?

ТЕСТ: Насколько хорошо вы помните творчество Ольги Остроумовой?

Ко дню рождения актрисы! Её семья не имела отношения к искусству — отец был учителем физики, мать воспитывала четверых детей, а сама она никогда не занималась в театральном кружке и даже не принимала участие в школьной самодеятельности.

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