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Петербургский дневник

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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в конце сентября

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в конце сентября

По его словам, ожидается потепление Сегодня в регионе холодно днём и заморозки ночью, но уже с завтрашнего дня характер погоды в Петербурге поменяется, сообщил в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

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