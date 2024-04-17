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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Ужас в Раменском: Мигрант избил беременную девушку-фельдшера в поликлинике

"Ужас в Раменском: Мигрант избил беременную девушку-фельдшера в поликлинике

Мигрант избил девушку, потому что та отказалась выписывать липовую справку для ребёнка.Татьяна рассказала, что мужчина плохо говорящий на русском языке, зашёл в кабинет без стука, документов на ребенка у него нет, ребёнка на руках — тоже.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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12 час.
Eduard
Ну конечно же,там были только они двое и всё!Остальные типа мужчины вымерли как и мамонты.Вот оттуда и нападения,зазищать некому.А вы ему в рожу дайте,сразу кишлак слетится.Но мы-то город,нас больше.Чего стестняетесь!
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8 час.

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