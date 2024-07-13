Учёные создали дистилляционный костюм для астронавтов почти как в «Дюне» — он делает питьевую воду из мочиУчёные из Корнельского университета создали прототип носимой системы для сбора и переработки мочи астронавтов в питьевую воду.
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