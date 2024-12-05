Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ставка ЦБ и спекуляки

Ставка ЦБ и спекуляки

Александр Роджерс Меня тут на днях упрекали, что нет материалов по экономике.Меня тут недавно уверяли, что НИУ ВШЭ почистили от либерастов.

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Комментарии
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Игорь Василевский
А цимес хде?? Таки хороша высокая - высокая ставка или плоха?? Если хороша, то почему в Китае она макс 5-6%, а не 20-25? а если плоха - то почему она не 5-6?
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17 час.
Александр Симаков
От каждой болезни -  разная профилактика и разное лечение. От ОРЗ достаточно &quot;одной таблэтки&quot;,  а опухоль удаляют. Так и в экономике - в Китае одна ситуация,  более спокойная,  а у нас &quot;вырезают  опухоль&quot;,  высокой ставкой удаляя из экономики валютных спекулянтов и &quot;кредитных наркоманов&quot;.
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15 час.
ВераВерная
Спасибо за статью. Роджерс жжёт!
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15 час.

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