Александр Роджерс Меня тут на днях упрекали, что нет материалов по экономике.Меня тут недавно уверяли, что НИУ ВШЭ почистили от либерастов.
Ставка ЦБ и спекуляки
Комментарии
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Игорь Василевский
А цимес хде?? Таки хороша высокая - высокая ставка или плоха?? Если хороша, то почему в Китае она макс 5-6%, а не 20-25? а если плоха - то почему она не 5-6?
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17 час.
Александр Симаков
От каждой болезни - разная профилактика и разное лечение. От ОРЗ достаточно "одной таблэтки", а опухоль удаляют. Так и в экономике - в Китае одна ситуация, более спокойная, а у нас "вырезают опухоль", высокой ставкой удаляя из экономики валютных спекулянтов и "кредитных наркоманов".
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15 час.
ВераВерная
Спасибо за статью. Роджерс жжёт!
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15 час.
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