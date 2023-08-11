Народный народ хочет России добра. Поэтому, не понимая сути МВФ, легко ведется на манипуляции. Попробую рассказать коротко, что такое МВФ, о чем врут крикуны, о требованиях МВФ, и почему выход из него это выстрел себе в член.
Про ЦБ России и МВФ... или о чём врут крикуны за всё хорошее...
Комментарии
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Вик Норд
Очередная лапша на уши людям,от пи(е)сцов(московских),ЦБ нам друг,Наебулина герой России,уровень цен на валюту не влияет на граждан,МВФ скромная КРЕДИТНАЯ организация,не занимающаяся ростовщичеством,и политическими играми,а ВТО вообще занимается только благотворительностью...,кому ты прёшь фуфло? ЕДИНСТВЕННАЯ причина не выходить из МВФ,это перспектива перехвата управления,Россией,и Китаем,и то это дело ещё далёкого будущего,а по сути,ЭТО ВРАЖЕСКАЯ финансовая структура выполняющая дестабилизирующую роль в колониальных странах,за тупых народ держите?
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11 час.
Владимир Алтайцев
Не верю ни единому слову сладкопевцу Набиуллиной.По словам писаки МВФ прямо-таки отец родной для России.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Так Пистец московский пишет всё это в Телеграм, которая ярый враг России.
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1 час.
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