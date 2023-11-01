Важнейшие лекарства для России будут импортозамещены продукцией подмосковного китайского завода

В Подмосковье будут изготавливать жизненно важный медицинский препарат – компания «Северный океан» инвестирует 850 млн рублей в строительство в Воскресенске фармацевтического завода по производству гепарина натрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии